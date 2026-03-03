З початку повномасштабного вторгнення російські війська скоротилися уже на 1 268 520 бійців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у війні становлять:

особового складу – близько 1 268 520 (+790) осіб;

танків – 11 718 (+5);

бойових броньованих машин – 24 131 (+20);

артилерійських систем – 37 842 (+47);

РСЗВ – 1 665 (+0);

засобів ППО – 1 319 (+6);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 348 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 154 698 (+1 529);

крилатих ракет – 4 384 (+0);

кораблів/катерів – 30 (+1);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 80 992 (+235);

спеціальної техніки – 4 076 (+0).

Втрати ворога на 3 березня / Фото Генштабу

Втрати Росії: останні новини