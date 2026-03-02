Однако ВСУ это также известно. Начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко рассказал 24 Каналу, что у наших военных сейчас достаточно средств ночного обнаружения врага.

"Как только солнце выходит, и все это начинает таять, интенсивность штурмовых действий спадает. Однако через какое-то время, думаю, две недели, земля уже достаточно должна подсохнуть для того, чтобы противник также мог планировать какие-то перемещения на технике или на тех же лошадях", – сказал он.

С чем связана пауза в штурмах?

Даниил Борисенко объяснил, что по состоянию на сейчас интенсивность штурмовых действий немного спала. Прежде всего это связано с погодой. Также с тем, что россиянам ограничили доступ к Starlink. Поэтому у оккупантов сейчас определенные проблемы с координацией и управлением подразделений во время боя.

Но все-таки есть определенная пауза в интенсивности их штурмов. Нам надо держать оборону, а им приказывают наступать. Держать оборону при таких погодных условиях все-таки проще, чем проводить штурмовые действия. Поэтому наши действия при такой погоде все-таки гораздо успешнее,

– подчеркнул начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж".

Заметим, что сейчас продолжается важный сбор на наземный дрон для медицинской эвакуации бригады "Рубеж". Они очень необходимы и выполняют большую работу там, где это не удается автомобильной или бронированной технике. Потому что сейчас очень широкая "килзона" в обе стороны от линии боевого соприкосновения.

Очень большая проблема добраться на машине или бронированной машине до точки эвакуации. С помощью наземного дрона можно проводить эвакуацию раненых из наших передовых позиций и таким образом спасать жизни наших солдат. Грузоподъемность такого дрона может достигать 200 килограммов. То есть за один раз можно вывезти даже не одного, а двух людей,

– добавил военный.

Что происходит на фронте?