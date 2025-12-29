Про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Які питання залишаються невирішеними?

За словами Зеленського, два питання залишаються невирішеними – функціонування Запорізької АЕС та питання територій.

Два запитання залишаються. Це станція, як вона буде функціонувати, і питання території. Це два питання, які залишились саме в документі з 20 пунктів,

– зазначив президент.

Водночас глава держави додав, що питання гарантій безпеки для України повністю узгоджені і готові на 100%, залишаються лише уточнення щодо терміну їх дії.

