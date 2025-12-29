Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Смотрите также Войну по телефону не завершить: у Зеленского прокомментировали возможный разговор с Путиным
Какие вопросы остаются нерешенными?
По словам Зеленского, два вопроса остаются нерешенными – функционирования Запорожской АЭС и вопрос территорий.
Два вопроса остаются. Это станция, как она будет функционировать, и вопрос территории. Это два вопроса, которые остались именно в документе из 20 пунктов,
– отметил президент.
В то же время глава государства добавил, что вопрос гарантий безопасности для Украины полностью согласованы и готовы на 100%, остаются лишь уточнения относительно срока их действия.
Что обсуждали лидеры Украины и США во время встречи?
Владимир Зеленский и Дональд Трамп продолжали обсуждать вопросы мирного урегулирования войны в Украине. Несмотря на то, что процесс переговоров длительный – существуют положительные изменения.
Лидеры сосредоточили внимание на вопросе вынесения мирного плана на референдум. Зеленский отметил, что Украине нужно не менее 60 дней прекращения огня для проведения референдума, однако Россия не соглашается на прекращение огня.