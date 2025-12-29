Об этом "РБК-Украина" сообщил источник в команде главы государства, передает 24 Канал.

Что говорят у Зеленского?

По словам источника, вопрос заключается не в целесообразности или нецелесообразности разговора, а в том, что сейчас обсуждаются другие форматы и подходы к мирному урегулированию.

Собеседник подчеркнул, что "войну по телефону не заканчивают". В то же время в команде Зеленского отметили, что Украина открыта к диалогу с российской стороной в любом формате и в любом месте, если речь идет о реальных шагах к прекращению войны.

Напомним! Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новый телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа состоится в ближайшее время, тогда как контактов между Путиным и Зеленским пока не планируют.

Также в Кремле снова выдвинули условие прекращения огня, заявив о необходимости вывода украинских войск из Донбасса.

В свою очередь Владимир Зеленский обратил внимание на противоречие между заявлениями и действиями российского руководства. Президент отметил, что публичные удары по Украине не согласуются с риторикой Москвы о якобы стремлении к миру.

Для нас ключевым является не формат переговоров, а реальные действия со стороны России,

– подчеркнул Зеленский.

