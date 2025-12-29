Некоторые вопросы требуют более детальной проработки. Об этом пишет 24 Канал, со ссылкой на CNN.

Какие выводы можно сделать после завершения встречи?

Как пишет СМИ, по итогам встречи стороны не объявили о прорыве в мирном процессе. Зеленский и Трамп отметили, что переговоры остаются сложными и потребуют времени. Президент США отметил, что война или завершится, или продлится долго, и погибнут миллионы людей, но в то же время выразил уверенность, что мир возможен.

Дональд Трамп похвалил президента Украины за храбрость и работу его команды. Также он отметил шаги Владимира Путина по Запорожской АЭС, отметив важность отсутствия ударов по станции.

По словам Трампа, российский лидер серьезно настроен на мир и желает его достичь. Зеленский подчеркнул, что 90% условий мирного плана согласовано, а гарантии безопасности между Украиной и США – на 100%.

Обратите внимание! Самыми сложными остаются вопросы территорий и безопасности Запорожской АЭС, а также возможность проведения референдума в Украине по мирному соглашению.

Стороны договорились, что работа над согласованием позиций будет продолжаться на уровне команд. Следующую встречу планируют провести в январе в Вашингтоне с участием украинской делегации и европейских лидеров.

Что Зеленский заявил после встречи с Трампом?