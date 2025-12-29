Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Какие условия выдвигает Кремль для завершения войны?

Аналитики ISW утверждают, что Кремль стремится не только к территориальным уступкам Украины, но и выполнению гораздо более широких требований, в частности относительно стран ЕС и НАТО. Россия нацелена на изменения в системе европейской безопасности и сокращение влияния НАТО. Эти требования далеко выходят за пределы украинского вопроса.

Заявления Путина противоречат предложениям Трампа в рамках мирного соглашения, в частности Россия отвергает гарантии безопасности для Украины, предложенные Европой. В то же время Москва настаивает на том, чтобы будущее соглашение включало ее требования о прекращении расширения НАТО и корректировки границ Альянса.

Эксперты убеждены, что мирное соглашение, которое будет игнорировать более широкие требования Кремля, не удовлетворит Россию. Фактически такой формат договоренностей маловероятно обеспечит длительный мир или урегулирование отношений между Россией и Европой или США.

Что сказал Трамп о разговоре с Путиным?