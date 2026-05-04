Об этом написал консервативный американский журналист Ник Сортор в соцсети Х.

Что известно о стрельбе возле Белого дома?

О стрельбе Ник Сортор написал около 23:00 по киевскому времени. По словам журналиста, Белый дом после этого был переведен в режим блокировки, а журналистов отправили в брифинг-рум.

Президент Трамп в безопасности, слава Богу,

– написал Сортор.

В Секретной службе США подтвердили инцидент. Там отметили, что их сотрудники находятся на месте происшествия, связанного со стрельбой с участием полицейских, на перекрестке 15-й улицы и Индепенденс-авеню в Вашингтоне, округ Колумбия.

"Один человек получил огнестрельное ранение от сотрудников правоохранительных органов. Его состояние пока неизвестно. Просим избегать этого района, поскольку на место происшествия прибыли экстренные службы", – говорится в сообщении.

По состоянию на сейчас известно, что Дональд Трамп участвует в саммите малого бизнеса и вероятно, он находится внутри Белого дома.

Що відбувалося біля Білого дому після стрілянини

Журналист Ник Сортор также сообщил, что вертолет, предположительно, с Дональдом Трампом, уже покинул Белый дом. Интересно, что вертолет пролетел над протестующими, которые собрались возле резиденции президента США против ICE.

Недавно стрельба произошла на мероприятии с Трампом в отеле в Вашингтоне

Инцидент со стрельбой произошел вечером 25 апреля недалеко от Вашингтона во время ужина корреспондентов Белого дома. После звуков выстрелов Дональд Трамп, его жену и членов администрации оперативно эвакуировали из зала.

Подозреваемым оказался оказался 31-летний Коул Томас Аллен из города Торранс, который работал учителем. Его задержали правоохранители, а впоследствии госпитализировали.

Впоследствии стало известно, что во время стрельбы пострадал офицер Секретной службы США, но его спас бронежилет. Пострадавшего доставили в местную больницу.

Уже 27 апреля Коула Томаса Аллена обвинили в покушении на президента Дональда Трампа и других преступлениях, в частности использовании и перевозке огнестрельного оружия. Аллен не признал себя виновным.