Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявления Дмитрия Пескова для пропагандистского агентства ТАСС.

Что заявил Песков о переговорах в США?

По его словам, Путин и Трамп снова поговорят в ближайшее время, но разговора российского президента с Зеленским не будет.

Песков уточнил, что Кремль будет оценивать результаты переговоров Трампа и Зеленского только после получения соответствующей информации от США. Он также заявил, что во время разговора Путина и Трампа не обсуждался вопрос рождественского перемирия в Украине.

По словам спикера Кремля, для остановки боевых действий в Донбассе необходимо решение Киева о выводе войск с административных границ. Кремль не комментирует, касается ли это также Херсонской и Запорожской областей, а также считает нецелесообразным публично обсуждать идеи создания зоны безопасности в Донбассе или совместного управления Запорожской АЭС.

Песков также отметил, что Кремль рассматривает завершение военного конфликта в контексте достижения собственных целей, комментируя слова Зеленского о необходимости подготовки Москвой плана "Б".

Что известно о результатах переговоров в США?