Про це пише 24 Канал з посиланням на заяви Дмитра Пєскова для пропагандистського агентства ТАСС.

Що заявив Пєсков про переговори у США?

За його словами, Путін і Трамп знову поговорять найближчим часом, але розмови російського президента із Зеленським не буде.

Пєсков уточнив, що Кремль оцінюватиме результати переговорів Трампа і Зеленського лише після отримання відповідної інформації від США. Він також заявив, що під час розмови Путіна і Трампа не обговорювався питання різдвяного перемир'я в Україні.

За словами речника Кремля, для зупинки бойових дій у Донбасі необхідне рішення Києва щодо виведення військ з адміністративних кордонів. Кремль не коментує, чи стосується це також Херсонської та Запорізької областей, а також вважає недоцільним публічно обговорювати ідеї створення зони безпеки в Донбасі чи спільного управління Запорізькою АЕС.

Пєсков також зазначив, що Кремль розглядає завершення військового конфлікту у контексті досягнення власних цілей, коментуючи слова Зеленського про необхідність підготовки Москвою плану "Б".

Що відомо про результати переговорів у США?