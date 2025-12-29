Про це пише 24 Канал з посиланням на заяви Дмитра Пєскова для пропагандистського агентства ТАСС.
Що заявив Пєсков про переговори у США?
За його словами, Путін і Трамп знову поговорять найближчим часом, але розмови російського президента із Зеленським не буде.
Пєсков уточнив, що Кремль оцінюватиме результати переговорів Трампа і Зеленського лише після отримання відповідної інформації від США. Він також заявив, що під час розмови Путіна і Трампа не обговорювався питання різдвяного перемир'я в Україні.
За словами речника Кремля, для зупинки бойових дій у Донбасі необхідне рішення Києва щодо виведення військ з адміністративних кордонів. Кремль не коментує, чи стосується це також Херсонської та Запорізької областей, а також вважає недоцільним публічно обговорювати ідеї створення зони безпеки в Донбасі чи спільного управління Запорізькою АЕС.
Пєсков також зазначив, що Кремль розглядає завершення військового конфлікту у контексті досягнення власних цілей, коментуючи слова Зеленського про необхідність підготовки Москвою плану "Б".
Що відомо про результати переговорів у США?
Зеленський і Трамп наголосили, що переговори залишаються складними й потребуватимуть часу. Президент США зазначив, що війна або завершиться, або триватиме довго, і загинуть мільйони людей, але водночас висловив упевненість, що мир можливий.
Найскладнішим у мирних переговорах залишається територіальне питання. Трамп зазначив, що необхідно домовлятися для досягнення миру, адже значна частина українських територій – окупована.