Что известно о демилитаризованной зоне?
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление украинского президента во время общения с журналистами. Пока неизвестно, кто именно будет контролировать соответствующую зону.
По словам Зеленского, мониторингом прекращения огня будут заниматься партнеры Украины. Речь идет как о техническом контроле, так и о присутствии – соответствующие механизмы будут прописаны в гарантиях безопасности.
Однако вопрос контроля над возможной демилитаризованной свободной зоной на Донбассе пока не проработан.
Детализированной концепции свободной экономической зоны пока нет... Мы обязательно будем проговаривать это с обществом,
– заверил президент.
Кроме того, он отметил, что стремление россиян вытеснить Украину с Донбасса не является новостью, в их "розовых мечтах" говорится вообще о том, чтобы украинцев не было на территории собственного государства. "Но у нас есть своя земля, своя территориальная целостность, свое государство и свои интересы. Мы будем действовать в соответствии интересов Украины", – добавил Зеленский.
Напомним, накануне политтехнолог Михаил Шейтельман эксклюзивно рассказал для 24 Канала о тайной встрече Владимира Путина с российским бизнесом. В частности, речь шла о требованиях страны-агрессора по выходу из Донбасса и использования мощностей Запорожской АЭС для добычи криптовалюты.
Какие детали были известны ранее?
Напомним, детали 20-пунктного мирного плана стали известны 24 декабря. Речь шла о вероятности создания свободных экономических зон в Энергодаре и на Донбассе – Краматорск и Славянск.
В таком случае оккупанты также будут вынуждены отступить на определенное расстояние, чтобы эта зона оставалась демилитаризованной.
Кроме того, новое морское соглашение будет предусматривать демилитаризацию Кинбурнской косы и использование Украиной Днепра и Черного моря для коммерческой деятельности.