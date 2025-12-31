Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны 30 декабря.

Для чего Кремль начал информационную кампанию об "атаке" на резиденцию Путина?

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль "усилит" свою переговорную позицию после якобы украинского удара, но не будет разглашать эту новую позицию публично.

Песков заявил, что Россия не выходит из переговорного процесса, но будет продолжать диалог, прежде всего, с Соединенными Штатами. Несколько депутатов Государственной думы России повторили заявления Пескова, один из которых призвал Россию представить Украине мирный план между США и Россией как свершившийся факт, а другой добавил, что Россия сейчас может "только" договариваться о капитуляции Украины,

– говорится в отчете.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российскому государственному СМИ Russia Today (RT) 30 декабря повторил начальные военные требования России, которые президент Владимир Путин выдвинул во время начала полномасштабного вторжения в 2022 году, а именно требования: нейтралитета Украины, демилитаризации (сокращение численности украинских военных таким образом, чтобы Украина не могла защитить себя) и денацификации (замена нынешнего украинского правительства пророссийским марионеточным правительством).

"Лавров повторил требования к Украине и Западу признать Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области и Крым частью России. Также российский министр заявил, что Москва "убеждена", что ультиматумы, которые Россия выдвинула Соединенным Штатам и Европе в декабре 2021 года, могут служить "отправной точкой" для мирных переговоров", – пишут аналитики.

Эксперты отмечают, что многие изначальные российские требования, которые повторил Лавров, противоречат последней публично доступной версии 20-пунктного мирного плана США, Украины и Европы.

В ISW также оценили, что Кремль может намереваться использовать вероятный удар Украины по резиденции Путина, чтобы оправдать свой отказ от любых мирных предложений, вытекающих из недавних двусторонних американо-украинских и многосторонних американо-украинско-европейских переговоров.

Заявления Кремля относительно ультиматумов России 2021 года, которые бы означали разрушение НАТО и требовали бы пересмотра архитектуры безопасности Европы, продолжают быть сигналом о том, что цели России в войне не ограничиваются Украиной, и что мирное соглашение, которое не учитывает российские требования к НАТО и Западу за пределами Украины, не удовлетворит Россию,

– резюмируют аналитики.

Кстати, эксперт-международник Станислав Желиховский в эфире 24 Канала объяснил, что нынешние заявления об "атаке" на резиденцию Путина в Валдае больше похожи на информационную спецоперацию Кремля, а не на подтвержденный инцидент. По мнению кандидата политических наук, таким образом Москва хочет повлиять на переговоры и давить на Украину через Трампа, сохраняя влияние на его решения.

Есть ли доказательства "атаки дронов" на резиденцию Путина в Валдае?

В ISW отмечают, что никаких видео, фото или других доказательств, которые подтверждали бы заявления Кремля об "атаке" Украины на резиденцию Путина в Новгородской области, аналитики не зафиксировали. Местные жители Валдая также сообщали, что в ночь на 29 декабря не слышали ни взрывов, ни работы противовоздушной обороны.

В то же время в отчете отмечают, что Валдай расположен примерно в 210 километрах от границы со Смоленской областью и около 435 километров от границы с Брянской областью, где 29 декабря могли быть поражены военные объекты России.

Кроме того, Кремль и дальше не предоставляет никаких доказательств якобы "атаки" на резиденцию Путина и, вероятно, пытается сгладить противоречия в собственных заявлениях. В частности, речь идет о разногласиях в информации о количестве дронов, которые, по версии Москвы, якобы запустила Украина.

