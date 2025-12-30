Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети Х.
Почему Россия говорит об "атаке на резиденцию" Путина?
Андрей Сибига отметил, что российские манипуляции относительно якобы "попытки атаки на резиденцию Путина" сфабрикованы лишь с одной целью: создать повод и фальшивое оправдание для дальнейших нападений России на Украину, а также для подрыва и препятствования мирному процессу.
Обычная российская тактика: обвинить другую сторону в том, что делаешь или планируешь сам,
– объяснил глава МИД.
Главный украинский дипломат напомнил, что в 2025 году Россия уже нанесла удар по зданию украинского правительства. В то же время Украина наносит удары только по законным военным целям на российской территории – в ответ на вражеские удары по нашей стране.
"Россия является агрессором, а Украина является страной, которая подверглась нападению и защищается в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Нельзя ставить знак равенства между агрессором и страной, которая защищается", – подчеркнул Сибига.
Министр иностранных дел Украины призвал мир осудить провокационные заявления России, направленные на подрыв конструктивного мирного процесса. Андрей Сибига также подчеркнул, что Украина остается преданной мирным усилиям во главе с Соединенными Штатами при участии европейских партнеров.
Что говорили в Москве об "атаке на резиденцию" Путина в Валдае?
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в атаке беспилотниками на резиденцию Путина ночью 29 декабря. Прихвостень российского диктатора заявил, что Россия "подготовит ответный удар" и "пересмотрит свою переговорную позицию" по миру.
Российская сторона также быстро наврала об этой "атаке" президенту США Дональду Трампу. Американский лидер позже сказал, что не знает деталей инцидента, но считает, что, если бы это было правдой, то это было бы обидно.
Интересно, что число беспилотников, которое озвучил Сергей Лавров, значительно больше цифры, которые до этого приводили минобороны России и губернатор вместе взятые. В частности, речь шла о 41 беспилотнике, который якобы сбили в Новгородской области, а не 91, как говорил глава МИД России.
Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что Россия распространяет неправду об атаке на резиденцию Путина и готовит возможные удары по Киеву. Речь, частности, о возможной подготовке обстрелов по правительственным и государственным учреждениям столицы.