Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у соцмережі Х.

Чому Росія говорить про "атаку на резиденцію" Путіна?

Андрій Сибіга зазначив, що російські маніпуляції щодо нібито "спроби атаки на резиденцію Путіна" сфабриковані лише з однією метою: створити привід і фальшиве виправдання для подальших нападів Росії на Україну, а також для підриву і перешкоджання мирному процесу.

Звичайна російська тактика: звинуватити іншу сторону в тому, що робиш або плануєш сам,

– пояснив глава МЗС.

Головний український дипломат нагадав, що у 2025 році Росія вже завдала удару по будівлі українського уряду. Водночас Україна завдає ударів лише по законних військових цілях на російській території – у відповідь на ворожі удари по нашій країні.

"Росія є агресором, а Україна є країною, яка зазнала нападу і захищається відповідно до статті 51 Статуту ООН. Не можна ставити знак рівності між агресором і країною, яка захищається", – наголосив Сибіга.

Міністр закордонних справ України закликав світ засудити провокаційні заяви Росії, спрямовані на підрив конструктивного мирного процесу. Андрій Сибіга також підкреслив, що Україна залишається відданою мирним зусиллям на чолі зі Сполученими Штатами за участі європейських партнерів.

Що казали у Москві про "атаку на резиденцію" Путіна у Валдаї?