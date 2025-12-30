Про це інформує 24 Канал із посиланням на Міністерство закордонних справ Литви.

Як Литва прокоментувала заяви Москви?

В понеділок, 29 грудня, МЗС Литви різко розкритикувало заяви Москви про нібито атаку України на резиденцію президента Путіна.

У Вільнюсі переконані, що це "операція під чужим прапором", яка слугує підґрунтям для виправдання нових ударів по Україні та намагається зірвати міжнародні домовленості. Литовські дипломати наголосили, що подібні сценарії Кремль вже використовував раніше.

Нічого нового. Ми пам'ятаємо невдалу "атаку безпілотників" на Кремль (03.05.2023). Путін не лише планує масовану атаку на Київ, він має на меті саботувати досягнення, узгоджені вчора в Мар-а-Лаго,

– заявили в МЗС.

Росія зробила заяву про нібито атаку БпЛА: що відомо?