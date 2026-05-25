Вони мають обговорити координацію реагування на дрони. Про майбутній візит повідомляє Politico.

Що відомо про візит Урсули фон дер Ляєн?

Ціллю візиту має стати не просто демонстрація "солідарності з країнами Балтії", а зміцнення спільних оборонних можливостей. Це планують здійснити за допомогою флагманських схем фінансування та планування.

Разом з нею прибуде експрем'єр-міністр Литви, а нині Комісар з питань оборони Андрюс Кубіліус. Очільниця Єврокомісії заявила, що публічні погрози Росії проти країн Балтії є абсолютно неприйнятними.

Росія та Білорусь несуть пряму відповідальність за безпілотники, які загрожують життю та безпеці людей на нашому східному фланзі. Європа відреагує з єдністю і силою,

– заявила Урсула фон дер Ляєн.

Вільнюс, Рига та Таллін попереджають, що Москва прагне скористатися інцидентами, щоб вбити клин між Україною та її партнерами по ЄС. Вони виступили зі спільною заявою, в якій вони відкинули відверту кампанію Росії з дезінформації та її сфабриковані звинувачення після порушень повітряного простору. Політики цих країн додали, що Кремль безсоромно використовує ці інциденти для маскування своїх військових невдач.

Причиною цього є загарбницька війна Росії в Україні, і причина цього полягає в тому, що Росія використовує радіоелектронну війну для маніпулювання даними, а також для впливу на траєкторію польоту цих безпілотників,

– зазначив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

ЄС у лютому цього року запустив план зміцнення своїх прифронтових держав на тлі побоювань, що гібридні дії Москви можуть завдати шкоди місцевій економіці. Європейська комісія також працює над тим, щоб допомогти країнам покращити свою протиповітряну оборону за допомогою спільних схем закупівель та розробок.

Як Росія намагається дестабілізувати країни Балтії?

20 травня у Литві лунала повітряна тривога. Президент та прем'єр-міністерка спускалися в укриття через загрозу БпЛА. У Вільнюсі оголошували червоний рівень загрози. Після інциденту президент Гітанас Науседа організував зустріч з міністром оборони. Литовський президент визнав, що система попередження про дрони працює недостатньо ефективно.

У Латвії два українські безпілотники після роботи російських засобів РЕБ впали над порожнім сховищем нафти, що викликало кризу, яка призвела до відставки спершу міністра оборони, а згодом і прем'єр-міністерки Евіки Сіліні. У Латвії 19 – 21 травня 3 дні підряд лунала повітряна тривога.

В повітряний простір Естонії також залітав безпілотник. Його збив румунський винищувач НАТО. Після інциденту міністр оборони України Михайло Федоров приніс вибачення перед Таллінном.