Они должны обсудить координацию реагирования на дроны. О предстоящем визите сообщает Politico.

Что известно о визите Урсулы фон дер Ляйен?

Целью визита должна стать не просто демонстрация "солидарности со странами Балтии", а укрепление совместных оборонных возможностей. Это планируют осуществить с помощью флагманских схем финансирования и планирования.

Вместе с ней прибудет экс-премьер-министр Литвы, а ныне Комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилиус. Руководительница Еврокомиссии заявила, что публичные угрозы России против стран Балтии являются абсолютно неприемлемыми.

Россия и Беларусь несут прямую ответственность за беспилотники, которые угрожают жизни и безопасности людей на нашем восточном фланге. Европа отреагирует с единством и силой,

– заявила Урсула фон дер Ляйен.

Вильнюс, Рига и Таллинн предупреждают, что Москва стремится воспользоваться инцидентами, чтобы вбить клин между Украиной и ее партнерами по ЕС. Они выступили с совместным заявлением, в котором они отвергли откровенную кампанию России по дезинформации и ее сфабрикованные обвинения после нарушений воздушного пространства. Политики этих стран добавили, что Кремль бесстыдно использует эти инциденты для маскировки своих военных неудач.

Причиной этого является захватническая война России в Украине, и причина этого заключается в том, что Россия использует радиоэлектронную войну для манипулирования данными, а также для влияния на траекторию полета этих беспилотников,

– отметил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

ЕС в феврале этого года запустил план укрепления своих прифронтовых государств на фоне опасений, что гибридные действия Москвы могут нанести ущерб местной экономике. Европейская комиссия также работает над тем, чтобы помочь странам улучшить свою противовоздушную оборону с помощью совместных схем закупок и разработок.

Как Россия пытается дестабилизировать страны Балтии?

20 мая в Литве звучала воздушная тревога. Президент и премьер-министр спускались в укрытие из-за угрозы БПЛА. В Вильнюсе объявляли красный уровень угрозы. После инцидента президент Гитанас Науседа организовал встречу с министром обороны. Литовский президент признал, что система предупреждения о дронах работает недостаточно эффективно.

В Латвии два украинских беспилотника после работы российских средств РЭБ упали над пустым хранилищем нефти, что вызвало кризис, который привел к отставке сначала министра обороны, а впоследствии и премьер-министра Эвики Силини. В Латвии 19 – 21 мая 3 дня подряд звучала воздушная тревога.

В воздушное пространство Эстонии также залетал беспилотник. Его сбил румынский истребитель НАТО. После инцидента министр обороны Украины Михаил Федоров принес извинения перед Таллинном.