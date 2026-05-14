Почему Эвика Силиня подала в отставку?

Эвика Силиня обвинила партию "Прогрессивные" в развале коалиции из-за их реакции на отставку бывшего министра обороны Андриса Спрудса и выдвижения на эту должность полковника Райвиса Мелниса.

Это нелегкое, но честное решение,

– сказала она во время специального пресс-брифинга.

По словам Силини, руководство "Прогрессивных" выбрало политическое позиционирование вместо совместной работы над усилением безопасности страны. Она также заявила, что партия брала на себя обязательства, но не смогла достичь результатов и в критический момент переложила ответственность на других.

Перед объявлением об отставке Силиня перечислила ключевые достижения своего правительства и подчеркнула, что ее главными приоритетами всегда были безопасность и благосостояние жителей Латвии.

Сейчас жителям Латвии как никогда нужны чувство безопасности, а не партийные распри, не разделение должностей и не политическое позиционирование партий,

– отметила политик.

Последней каплей стала ситуация с беспилотниками в Латгалии, которая подорвала доверие к тогдашнему министру обороны Андриса Спрудса. По словам экс-премьера, она больше не могла игнорировать невыполнение обещаний.

Силиня также отметила, что война России против Украины изменила ситуацию с безопасностью во всей Европе, и Латвия не может делать вид, что это ее не касается. Именно поэтому правительство принимало сложные бюджетные решения, в частности сокращало расходы министерств ради усиления безопасности.

Одним из последних решений Силини на посту стало отстранение министра земледелия Армандса Краузе ("Союз зеленых и крестьян"). Накануне стало известно, что его задержало Бюро по вопросам предотвращения и борьбы с коррупцией по делу о поддержке лесопромышленников.

Накануне, 13 мая, партии "Прогрессивные" и "Союз зеленых и крестьян", которые входили в коалицию, заявили, что правительство "фактически пало". В Сейме также готовились к голосованию о недоверии Эвике Силини, однако премьер решила подать в отставку раньше.

О каких инцидентах с дронами идет речь?

7 мая беспилотники нарушили воздушное пространство Латвии. Как сообщала полиция, один из дронов упал вблизи нефтяной базы в Резекне – примерно в 40 километрах от российской границы. В результате инцидента были повреждены четыре пустых резервуара для хранения нефти.

На следующий день глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор со своей латвийской коллегой Байбой Браже. Сибига отметил, что Украина и Латвии поддерживают связь, а компетентные структуры обмениваются информацией для полного выяснения обстоятельств инцидента.

По поручению Владимира Зеленского также прорабатывается возможность отправки украинских экспертных групп для усиления защиты воздушного пространства стран-партнеров и помощи в предотвращении любых подобных случаев.

Ситуацию также прокомментировал политолог Тарас Загородний. В разговоре с 24 Каналом он объяснил, что попытки атаковать страны Балтии – это часть информационной войны россиян. По его словам, в России стремятся показать, что НАТО недееспособно в случае угроз со стороны Кремля.

Эксперт добавил, что россияне внимательно следят, как в НАТО реагируют на провокации: если и дальше не будет однозначного ответа на агрессивные действия России в отношении соседей, то возможна даже масштабная атака на страны Балтии.