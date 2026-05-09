Об этом проинформировал глава МИД Украины Андрей Сибига.

Какое предложение Латвии сделали в МИД?

В пятницу, 8 мая, Сибига провел телефонный разговор со своей латвийской коллегой Байбой Браже. Дипломаты обсудили недавние инциденты с падением дронов на территории Латвии.

Глава украинского МИД сообщил, что Украина и Латвии поддерживают связь, а компетентные структуры обмениваются информацией для полного выяснения обстоятельств инцидента.

Если подтвердится, что это были украинские дроны, намеренно отклонены с курса и направлены в сторону Латвии российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), выразим наши искренние извинения латвийским друзьям. Могу с полной уверенностью заявить: Украина никогда не направляла никаких беспилотников в сторону Латвии,

– заявил дипломат.

Сибига также напомнил, что Киев уже извинялся перед Эстонией, Латвией, Литвой и Финляндией из-за непреднамеренных инцидентов, вызванных влиянием российских систем РЭБ, которые могли менять направление украинских дронов.

Дипломат отметил, что украинские профильные службы активно взаимодействуют между собой, чтобы свести к минимуму риски повторения подобных инцидентов в будущем.

По поручению Владимира Зеленского также прорабатывается возможность отправки украинских экспертных групп для усиления защиты воздушного пространства стран-партнеров и помощи в предотвращении любых подобных случаев.

Важно! Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс сообщил, что Россия тратит на армию около 85% от всего оборонного бюджета ЕС в пересчете по паритету покупательной способности. Уже в 2026 году Путин планирует использовать в войне с Украиной до 9 миллионов беспилотников. Поэтому странам Европейского Союза, говорит Кубилюс, стоит пересмотреть свою оборонную политику.

Что этому предшествовало?

Утром 7 мая на территории Латвии упало два неизвестных беспилотника. Это произошло вблизи нефтехранилища в городе Резекне, что в 40 километрах от границы с Россией. В то же время повышение температуры или возгорания в резервуарах нефтехранилища не было зафиксировано.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс предположил, что это могут быть дроны украинской стороны, которые имели целью атаковать территорию России.

В то же время Спрудс отметил, что Украина имеет право наносить удары по целям на территории России. По его словам, воздушное пространство страны контролируют Национальные вооруженные силы вместе с союзниками по НАТО, а в небе находятся истребители.

Напомним, что 3 мая также объявлялась тревога в некоторых странах ЕС. Говорится об отдельных регионах Латвии и Эстонии. Местных предупреждали об угрозе беспилотников из-за военных действий России и Украины. СМИ предполагали, что тревога могла быть вызвана атакой украинских дронов по Ленинградской области России.