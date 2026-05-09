Про це проінформував глава МЗС України Андрій Сибіга.

Яку пропозицію Латвії зробили у МЗС?

У п'ятницю, 8 травня, Сибіга провів телефонну розмову зі своєю латвійською колегою Байбою Браже. Дипломати обговорили нещодавні інциденти з падінням дронів на території Латвії.

Глава українського МЗС повідомив, що Україна та Латвії підтримують зв'язок, а компетентні структури обмінюються інформацією для повного з'ясування обставин інциденту.

Якщо підтвердиться, що це були українські дрони, навмисно відхилені з курсу та спрямовані в бік Латвії російськими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), висловимо наші щирі вибачення латвійським друзям. Можу з повною впевненістю заявити: Україна ніколи не спрямовувала жодних безпілотників у бік Латвії,

– заявив дипломат.

Сибіга також нагадав, що Київ уже висловлював вибачення перед Естонією, Латвією, Литвою та Фінляндією через ненавмисні інциденти, спричинені впливом російських систем РЕБ, які могли змінювати напрямок українських дронів.

Дипломат зазначив, що українські профільні служби активно взаємодіють між собою, аби звести до мінімуму ризики повторення подібних інцидентів у майбутньому.

За дорученням Володимира Зеленського також опрацьовується можливість відправлення українських експертних груп для посилення захисту повітряного простору країн-партнерів та допомоги у запобіганні будь-яким подібним випадкам.

Важливо! Єврокомісар із питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс повідомив, що Росія витрачає на армію близько 85% від усього оборонного бюджету ЄС у перерахунку за паритетом купівельної спроможності. Вже у 2026 році Путін планує використати у війні із Україною до 9 мільйонів безпілотників. Тож країнам Європейського Союзу, каже Кубілюс, варто переглянути свою оборонну політику.

Що цьому передувало?

Зранку 7 травня на території Латвії упало два невідомих безпілотники. Це сталось поблизу нафтосховища в місті Резекне, що за 40 кілометрів від кордону із Росією. Водночас підвищення температури чи загоряння у резервуарах нафтосховища не було зафіксовано.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс припустив, що це можуть бути дрони української сторони, які мали на меті атакувати територію Росії.

Водночас Спрудс зауважив, що Україна має право завдавати ударів по цілях на території Росії. За його словами, повітряний простір країни контролюють Національні збройні сили разом із союзниками по НАТО, а в небі перебувають винищувачі.

Нагадаємо, що 3 травня також оголошувалась тривога у деяких країнах ЄС. Мовиться про окремі регіони Латвії та Естонії. Місцевих попереджали про загрозу безпілотників через військові дії Росії та України. ЗМІ припускали, що тривога могла бути спричинена атакою українських дронів по Ленінградській області Росії.