Кількість використаних безпілотників у 2026 році може становити від семи до дев'яти мільйонів. Про це Кубілюс повідомив під час виступу на форумі Europa Forum в Брюсселі, передає Радіо Свобода.
Дивіться також Ворог знову атакує дронами й ракетами, вибухи прогриміли в Запоріжжі та Сумах: де зараз загроза
Що сказав єврокомісар про дроновий потенціал Росії?
Андрюс Кубілюс наголосив, що масштабне нарощування виробництва дронів у Росії є одним із ключових факторів, який змушує Європейський Союз переглядати свою оборонну політику. Він зазначив, що Росія витрачає на армію близько 85% від усього оборонного бюджету ЄС у перерахунку за паритетом купівельної спроможності. За його даними у 2026 році кількість використаних Росією безпілотників у війні з Україною може досягти 9 мільйонів.
Єврокомісар наголосив, що війна проти України продемонструвала нову роль безпілотників на полі бою, а також попередив про ризик подальшої ескалації.
Існує реальна можливість, що ми можемо зіткнутися з російською агресією,
– заявив він.
Кубілюс також підкреслив, що український досвід у сфері дронів уже визнається на міжнародному рівні. Зокрема, за його словами, Саудівська Аравія зацікавлена у співпраці з Україною щодо виробництва перехоплювачів безпілотників, а також цей досвід визнають США та Ізраїль. Він закликав ЄС інтегрувати український оборонно-промисловий потенціал у європейську оборонну індустрію.
Що відомо про останні дронові атаки на Україну?
Вночі 17 березня росіяни застосували 178 БпЛА різних типів. Відомо, що оборонці неба змогли знищити 154 ворожі БпЛА. Проте, на жаль, зафіксовані влучання безпілотників на 12 локаціях.
Російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжі. Відомо, що внаслідок удару по терміналу логічного оператора є постраждалі. Стан ще двох людей медики оцінюють як середньої тяжкості.
Вдень 16 березня на Київщині працювала ППО. Російські окупанти запустили безпілотники, які атакували регіон.