Детальну інформацію про атаку окупантів надали у Повітряних силах ЗСУ.

Скільки цілей вдалося знищити?

За попередніми даними, станом на 8:00 ППО збила або ж подавила 154 ворожі БпЛА.

Дрони типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інших модифікацій летіли на Україну одразу з кількох напрямків:

Брянськ;

Орел;

Курськ;

Міллєрово;

Приморсько-Ахтарськ;

Гвардійське;

Чауда.

Зазначимо, що близько 110 із запущених БпЛА становили "Шахеди". Разом з тим, влучання 22 ударних БпЛА фіксували на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Військові уточнили, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



Збиті цілі / Інфографіка Повітряних сил

Водночас атака продовжується, а в небі над Україною фіксують декілька ворожих дронів, тож у Повітряних силах закликають дотримуватися правил безпеки.

