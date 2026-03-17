Детальну інформацію про атаку окупантів надали у Повітряних силах ЗСУ.

Скільки цілей вдалося знищити?

За попередніми даними, станом на 8:00 ППО збила або ж подавила 154 ворожі БпЛА.

Дрони типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інших модифікацій летіли на Україну одразу з кількох напрямків:

  • Брянськ;
  • Орел;
  • Курськ;
  • Міллєрово;
  • Приморсько-Ахтарськ;
  • Гвардійське;
  • Чауда.

Зазначимо, що близько 110 із запущених БпЛА становили "Шахеди". Разом з тим, влучання 22 ударних БпЛА фіксували на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Військові уточнили, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.


Збиті цілі / Інфографіка Повітряних сил

Водночас атака продовжується, а в небі над Україною фіксують декілька ворожих дронів, тож у Повітряних силах закликають дотримуватися правил безпеки.

Що відомо про наслідки російських ударів за останній час?

  • Уночі росіяни били по трьох районах Дніпропетровської області дронами, артилерією та авіабомбами, через що двоє людей дістали поранення. Найбільших руйнувань зазнали Нікопольщина, Синельниківщина та Павлоградський район.

  • Крім того, Запоріжжя зазнало ракетного удару по логістичному терміналу, унаслідок чого постраждали вісім людей.

  • Вранці 16 березня російські дрони атакували Суми, один безпілотник влучив у дорогу в Зарічному районі. Це спричинило поранення жінки й двох чоловіків.

  • Того ж дня безпілотники атакували Київ: у Шевченківському районі уламки впали поблизу Монумента Незалежності. У Київській області також лунали вибухи – там працювала ППО по ворожих БпЛА.