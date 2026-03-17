Детальну інформацію про атаку окупантів надали у Повітряних силах ЗСУ.
Скільки цілей вдалося знищити?
За попередніми даними, станом на 8:00 ППО збила або ж подавила 154 ворожі БпЛА.
Дрони типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інших модифікацій летіли на Україну одразу з кількох напрямків:
- Брянськ;
- Орел;
- Курськ;
- Міллєрово;
- Приморсько-Ахтарськ;
- Гвардійське;
- Чауда.
Зазначимо, що близько 110 із запущених БпЛА становили "Шахеди". Разом з тим, влучання 22 ударних БпЛА фіксували на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
Військові уточнили, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Збиті цілі / Інфографіка Повітряних сил
Водночас атака продовжується, а в небі над Україною фіксують декілька ворожих дронів, тож у Повітряних силах закликають дотримуватися правил безпеки.
Що відомо про наслідки російських ударів за останній час?
Уночі росіяни били по трьох районах Дніпропетровської області дронами, артилерією та авіабомбами, через що двоє людей дістали поранення. Найбільших руйнувань зазнали Нікопольщина, Синельниківщина та Павлоградський район.
Крім того, Запоріжжя зазнало ракетного удару по логістичному терміналу, унаслідок чого постраждали вісім людей.
Вранці 16 березня російські дрони атакували Суми, один безпілотник влучив у дорогу в Зарічному районі. Це спричинило поранення жінки й двох чоловіків.
Того ж дня безпілотники атакували Київ: у Шевченківському районі уламки впали поблизу Монумента Незалежності. У Київській області також лунали вибухи – там працювала ППО по ворожих БпЛА.