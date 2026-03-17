Подробную информацию об атаке оккупантов предоставили в Воздушных силах ВСУ.

Сколько целей удалось уничтожить?

По предварительным данным, по состоянию на 8:00 ПВО сбила или подавила 154 вражеских БпЛА.

Дроны типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других модификаций летели на Украину сразу с нескольких направлений:

Брянск;

Орел;

Курск;

Миллерово;

Приморско-Ахтарск;

Гвардейское;

Чауда.

Отметим, что около 110 из запущенных БпЛА составляли "Шахеды". Вместе с тем, попадание 22 ударных БпЛА фиксировали на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Военные уточнили, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.



Сбитые цели / Инфографика Воздушных сил

В то же время атака продолжается, а в небе над Украиной фиксируют несколько вражеских дронов, так что в Воздушных силах призывают соблюдать правила безопасности.

