Подробную информацию об атаке оккупантов предоставили в Воздушных силах ВСУ.
Сколько целей удалось уничтожить?
По предварительным данным, по состоянию на 8:00 ПВО сбила или подавила 154 вражеских БпЛА.
Дроны типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других модификаций летели на Украину сразу с нескольких направлений:
- Брянск;
- Орел;
- Курск;
- Миллерово;
- Приморско-Ахтарск;
- Гвардейское;
- Чауда.
Отметим, что около 110 из запущенных БпЛА составляли "Шахеды". Вместе с тем, попадание 22 ударных БпЛА фиксировали на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.
Военные уточнили, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Сбитые цели / Инфографика Воздушных сил
В то же время атака продолжается, а в небе над Украиной фиксируют несколько вражеских дронов, так что в Воздушных силах призывают соблюдать правила безопасности.
Что известно о последствиях российских ударов в последнее время?
Ночью россияне били по трем районам Днепропетровской области дронами, артиллерией и авиабомбами, из-за чего два человека получили ранения. Наибольшие разрушения получили Никопольщина, Синельниковщина и Павлоградский район.
Кроме того, Запорожье получило ракетный удар по логистическому терминалу, в результате чего пострадали восемь человек.
Утром 16 марта российские дроны атаковали Сумы, один беспилотник попал в дорогу в Заречном районе. Это привело к ранению женщины и двух мужчин.
В тот же день беспилотники атаковали Киев: в Шевченковском районе обломки упали вблизи Монумента Независимости. В Киевской области также раздавались взрывы – там работала ПВО по враждебным БпЛА.