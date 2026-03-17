Подробную информацию об атаке оккупантов предоставили в Воздушных силах ВСУ.

Сколько целей удалось уничтожить?

По предварительным данным, по состоянию на 8:00 ПВО сбила или подавила 154 вражеских БпЛА.

Дроны типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других модификаций летели на Украину сразу с нескольких направлений:

  • Брянск;
  • Орел;
  • Курск;
  • Миллерово;
  • Приморско-Ахтарск;
  • Гвардейское;
  • Чауда.

Отметим, что около 110 из запущенных БпЛА составляли "Шахеды". Вместе с тем, попадание 22 ударных БпЛА фиксировали на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Военные уточнили, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.


Сбитые цели

В то же время атака продолжается, а в небе над Украиной фиксируют несколько вражеских дронов, так что в Воздушных силах призывают соблюдать правила безопасности.

Что известно о последствиях российских ударов в последнее время?

  • Ночью россияне били по трем районам Днепропетровской области дронами, артиллерией и авиабомбами, из-за чего два человека получили ранения. Наибольшие разрушения получили Никопольщина, Синельниковщина и Павлоградский район.

  • Кроме того, Запорожье получило ракетный удар по логистическому терминалу, в результате чего пострадали восемь человек.

  • Утром 16 марта российские дроны атаковали Сумы, один беспилотник попал в дорогу в Заречном районе. Это привело к ранению женщины и двух мужчин.

  • В тот же день беспилотники атаковали Киев: в Шевченковском районе обломки упали вблизи Монумента Независимости. В Киевской области также раздавались взрывы – там работала ПВО по враждебным БпЛА.