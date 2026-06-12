Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що Європа чудово усвідомлює загрозу з боку Росії. Там триває процес переозброєння та збільшення витрат на оборону. Можливо, він не настільки швидкий, як би цього хотілося, але він є.

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Що дійсно може зробити Росія на Півночі?

За словами Фесенка, наразі Росія лише розбудовує військову інфраструктуру, яка в перспективі може бути використана для розміщення там російських військ. Але в умовах повномасштабної війни проти України їм ще потрібно десь знайти ці 100 тисяч особового складу. Зараз у ворога немає таких вільних підрозділів.

Ці контингенти можуть взяти, якщо піде мобілізація в Росії. Або ж якщо закінчиться війна з Україною, тоді Росія зможе перекинути таку кількість військ на кордон з європейськими країнами. Тоді зростуть загрози для країн Балтії. Також там є кордон з Фінляндією та Норвегією,

– зауважив Фесенко.

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Утім, в Європі зовсім не наївні люди. В країнах, які межують з Росією, чудово усвідомлюють загрози з боку РФ. Там готуються до можливого конфлікту з Росією.

Додамо, за даними ЗМІ, Росія продовжує розбудовувати військову інфраструктуру біля кордонів із країнами Європейського Союзу. Там зводять нові казарми, склади боєприпасів та майданчики для розміщення військової техніки. Відбувається це одразу в кількох прикордонних районах.