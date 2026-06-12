Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что Европа прекрасно осознает угрозу со стороны России. Там идет процесс перевооружения и увеличения расходов на оборону. Возможно, он не настолько быстрый, как бы этого хотелось, но он есть.

Смотрите также Россия угрожает Армении войной по "украинскому сценарию": решится ли Путин на еще один фронт

Что действительно может сделать Россия на Севере?

По словам Фесенко, сейчас Россия только развивает военную инфраструктуру, которая в перспективе может быть использована для размещения там российских войск. Но в условиях полномасштабной войны против Украины им еще нужно где-то найти эти 100 тысяч личного состава. Сейчас у врага нет таких свободных подразделений.

Эти контингенты могут взять, если пойдет мобилизация в России. Или же если закончится война с Украиной, тогда Россия сможет перебросить такое количество войск на границу с европейскими странами. Тогда возрастут угрозы для стран Балтии. Также там есть граница с Финляндией и Норвегией,

– отметил Фесенко.

Возможна ли война России против НАТО: смотрите видео 24 Канала

Впрочем, в Европе совсем не наивные люди. В странах, граничащих с Россией, прекрасно осознают угрозы со стороны РФ. Там готовятся к возможному конфликту с Россией.

Добавим, по данным СМИ, Россия продолжает развивать военную инфраструктуру у границ со странами Европейского Союза. Там возводят новые казармы, склады боеприпасов и площадки для размещения военной техники. Происходит это сразу в нескольких приграничных районах.