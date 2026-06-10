В частности, эти базы могут вместить десятки тысяч военных. Об этом пишет SVT.

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Что известно об усилении российского присутствия у границ НАТО?

Согласно материалам расследования, Россия ведет масштабное строительство новых казарм, складов боеприпасов и площадок для размещения военной техники сразу в нескольких приграничных регионах.

Среди них – Петсамо (Печенга) вблизи Норвегии, Петрозаводск возле Финляндии, а также Сапьорне, Луга в районе Пскова и Балтийска в Калининградской области. Отдельно журналисты фиксируют расширение инфраструктуры в Кирилловском, расположенном примерно в 70 километрах от финской границы, а также модернизацию базы в Кандалакше на побережье Белого моря.

"После развития российской инфраструктуры под границами страны может появиться около 80 тысяч российских военных, тогда как раньше было 20 тысяч", – заявил командующий финской армии Паси Вялимяки.

В целом эксперты оценивают, что новые и расширенные объекты потенциально позволяют России сосредоточить до 115 тысяч личного состава вдоль границ с Северной Европой и Балтией. Глава шведской военной разведки MUST Томас Нильссон отметил, что такие действия не выглядят как обычное запугивание.

Это угроза, которую мы должны воспринимать серьезно... Мы не считаем, что все это просто для демонстрации. Это о подготовке возможностей для противостояния с НАТО в большом конфликте когда-то впоследствии,

– отметил Нильссон.

В то же время военные эксперты подчеркивают, что пока Россия ведет активную войну против Украины, непосредственный риск для НАТО остается ограниченным, однако ситуация может измениться после паузы в боевых действиях.

Действительно ли Россия может пойти войной на Европу?

В странах Европы все чаще обсуждают риск того, что Россия может попытаться расширить конфликт за пределы Украины и проверить готовность НАТО к реагированию. Среди потенциальных направлений риска называют страны Балтии, отдельные острова в Балтийском море и арктические регионы Альянса.

В то же время пока западные разведки не фиксируют признаков подготовки Россией непосредственного военного вторжения на территорию стран НАТО. Эксперты отмечают, что российская армия продолжает нести значительные потери в Украине, что ограничивает ее возможности для открытия нового фронта.

По оценкам аналитиков, для масштабной эскалации Кремлю пришлось бы проводить новую волну мобилизации, которая может вызвать внутренние проблемы в самой России. В то же время в Европе опасаются, что Москва может прибегнуть к провокациям или попыткам проверить единство союзников, особенно если увидит политическую слабость или разногласия внутри НАТО.

Именно поэтому страны Альянса уже работают над усилением обороны восточного фланга и готовят дополнительные механизмы быстрой переброски войск. Несмотря на отсутствие признаков немедленной угрозы, европейские правительства считают, что потенциальные намерения России нельзя игнорировать, поскольку Кремль не демонстрирует готовности отказаться от конфронтации с Западом.