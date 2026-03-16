Місцева влада повідомляє про роботу ППО.
Яка ситуація на Київщині?
Монітори писали про рух ворожого безпілотника типу "Шахед" в районі Баришівки курсом на Переяслав, Київщину.
Близько 16:27 у КОВА поінформували про те, що протиповітряна оборона відбиває атаку БпЛА, який фіксували в небі Київської області.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– нагадали в КОВА.
Там також закликали місцевих дотримуватися інформаційної тиші та не знімати роботу ППО.
Зауважимо, що тривога у Києві та області 16 березня оголошувалася декілька разів. Росія здійснила атаку за допомогою безпілотників. Уламки збитих дронів впали в різних районах міста, зокрема й у Шевченківському районі.
Що відомо про наслідки попередніх обстрілів Київської області?
У ніч на 14 березня Росія здійснила масовану атаку на Київщину із застосуванням дронів і ракет. Унаслідок ударів зафіксовано руйнування в кількох районах області. Зокрема, в Броварському районі пошкоджень зазнали гуртожиток, виробничі та складські об'єкти.
У Вишгородському районі внаслідок обстрілу загинула ще одна людина, спалахнули склади, а також пошкоджено багатоквартирний будинок. В Обухівському районі руйнувань зазнало технічне приміщення багатоповерхівки, поруч загорілися автомобілі. У Бучанському районі виникла пожежа в приватному будинку.
Загалом відомо про шістьох загиблих і 15 поранених. Вранці 16 березня Микола Калашник повідомив, що в лікарні помер чоловік 1981 року народження, який дістав поранення під час цієї атаки.
Також сили ППО працювали на Київщині 7 березня, тоді українські захисники не допустили влучань по об'єктах критичної інфраструктури, обійшлося без постраждалих.