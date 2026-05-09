Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

Как прошла первая ночь перемирия в Украине?

В первую ночь объявленного перемирия 9 мая противник выпустил на Украину баллистическую ракету "Искандер-М" из Крыма и 43 ударных БпЛА различных типов, в частности "Шахеды", "Герберы", "Италмасы" и дроны-имитаторы "Пародии".

Пуски вражеских целей состоялись с пусковых площадок в Курске, Орле, Приморско-Ахтарске, Миллерово, что на территории России.

По состоянию на 8:00 украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины смогли сбить 34 беспилотника различных типов на юге, севере и востоке страны.

К сожалению, зафиксированы и попадания. 9 ударных дронов попали в 6 локаций, еще на двух локациях произошло падение обломков.

Важно! Источник во власти в комментарии 24 Канала отметил, что во время трехдневного перемирия Украина будет действовать зеркально. По словам собеседника, ударов по Кремлю точно не будет, поскольку Зеленский исключил место торжеств в Москве из плана применения украинского вооружения. В то же время дальнейшая ситуация на территории России будет зависеть прежде всего от действий самих оккупантов. Если Россия воздержится от обстрелов и запусков ракет на территорию Украины – Киев не будет наносить ответные удары.

Что этому предшествовало?

Над вечер 8 мая американский президент Дональд Трамп поделился сообщением, в котором отметил, что между Украиной и Россией будет действовать твременное перемирие. Речь идет о режиме тишины в течение трех дней – 9, 10 и 11 мая.

Кроме этого, он отметил, что страны проведут масштабный обмен военнопленными 1000 на 1000.

Впоследствии эту информацию подтвердил и сам лидер Украины, мол, согласие России освободить 1000 украинцев стало ключевым для того, чтобы Киев согласился на трехдневное перемирие.

Также Зеленский выразил надежду, что американцы действительно обеспечат выполнение договоренностей российской стороной.

В Кремле также поддержали инициативу Трампа провести трехстороннее перемирие.