Заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN Константин Немичев в эфире 24 Канала объяснил, почему это для Украины уже стало важным сдвигом на поле боя. По его словам, дальше речь идет не только о логистике, а о значительно более глубоких изменениях, которые могут стать следующим шагом в этой войне.

Наземные роботы и искусственный интеллект меняют фронт

Наземные роботизированные комплексы уже забирают у людей часть опасной работы на передовой.

Справочно. НРК – это наземные роботизированные комплексы, которые дистанционно выполняют логистические, разведывательные, эвакуационные и ударные задачи. В Украине уже используют как эстонские платформы THeMIS, так и собственные разработки, в частности "Легит", который может перевозить боеприпасы и грузы, поддерживать штурмовые группы огнем или работать как дрон-камикадзе.



На фронте НРК все чаще берут на себя логистику, эвакуацию раненых и часть боевых задач, но их количество пока не соответствует потребностям войска. Производители отмечают, что из-за расширения "килзоны" до 25 – 30 километров работы нужны уже не только на первой, но и на второй и третьей линиях обороны, однако объемы производства и закупок до сих пор значительно меньше реального запроса фронта.

То, что еще полтора года назад делали водители под постоянным риском для жизни, теперь все чаще выполняют машины: они везут боекомплект и провизию на позиции, вывозят раненых, а в отдельных случаях помогают и с эвакуацией гражданских.

НРК – это спасение наших бойцов, это спасение наших водителей. Если мы берем полтора года назад, то всю эту логистическую и эвакуационную задачу выполняли люди. Сейчас это делают роботы,

– сказал Немичев.

Он пояснил, что сейчас основную нагрузку несут логистические комплексы, и именно здесь больше всего работают украинские производители.

Параллельно продолжается сотрудничество и с европейскими компаниями, но главное изменение уже вызревает в другом направлении: на фронте готовят переход к штурмовым наземным системам, которые смогут работать с искусственным интеллектом и помогать в поражении целей после подтверждения от оператора.

Это уже следующий шаг нашей войны и не только нашей, а прорыв в технологиях,

– отметил заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN.

Именно этот этап он и назвал будущим прорывом. Если такие решения удастся масштабировать, они изменят не только логистику на поле боя, но и сам подход к штурмовым действиям.

Как НРК меняют фронт и почему их масштабируют?

Украинский наземный роботизированный комплекс Droid TW 7.62 в боевой миссии уничтожил российских дронов-"ждунов", после чего ударил по позициям оккупантов и помог подразделению отбить штурм. В DevDroid отметили, что такие системы уже берут на себя рискованные задачи на передовой и уменьшают риски для личного состава.

В 66-й отдельной механизированной бригаде рассказывали, что наземные роботизированные комплексы уже взяли на себя значительную часть логистики и эвакуации раненых. Благодаря этому эвакуационные группы не должны каждый раз заходить в самые опасные зоны, а 13 апреля 2026 года Владимир Зеленский сообщил, что украинские НРК и дроны впервые взяли вражескую позицию без участия пехоты и без потерь с украинской стороны.

Государство планирует в первом полугодии 2026 года законтрактовать 25 тысяч НРК, то есть речь уже идет не об отдельных экспериментах, а о системном развертывании таких платформ на фронте. Их рассматривают как инструмент для логистики, эвакуации и огневой поддержки, который должен стать привычной частью войска.