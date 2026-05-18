Граждане страны-агрессора не могут понять, как так получилось, что на 5-ый год "сво" украинская армия стала только сильнее. На настроения в российском обществе обратил внимание руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Смотрите также "Не стоит связываться с Украиной": Зеленский направил Кремлю предупреждение

Как атака на Москву меняет отношение россиян к войне?

Оказалось, что фронте с Донбасса переместился прямо на голову москвичей. Теперь они боятся представить, что можно ожидать от украинцев на 6-ый год войны.

По словам Коваленко, впереди ничего хорошего для жителей крупных городов России, в частности Москвы и Санкт-Петербурга, не будет. Жизнь в России будет становиться только хуже.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Руководитель ЦПИ заметил, что россияне должны сделать выбор: или снести Путина, или требовать завершения войны здесь и сейчас.

Также ранее Коваленко указывал на то, что российские пропагандисты впервые открыто выразили сомнения в надежности отечественной ПВО. Представление о Москве как недосягаемой крепости начало разрушаться.

Как отметил Институт изучения войны, Z-блогеры свирепствуют из-за того, что украинским дронам удалось прорвать оборону Московской области. Они критикуют власть за то, что та не гарантировала столице надежную защиту и призывают ее к применению ядерного оружия в ответ.

Также пророссийским военкорам не понравилась реакция Кремля на самую массированную за время войны атаку на Московскую область. Фактически у Путина делали вид, что ночного ничего не произошло. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова лишь заметила, что украинские удары якобы наносят вред гражданским. В то же время она скрыла успешные поражения НПЗ и других объектов.

Государственные каналы посвятили лишь минуту экранного эфира атаке на Москву.

Российский пропагандист Павел Зарубин поинтересовался у спикера Путина, зачем России ядерное оружие, если ее все равно продолжают атаковать. В ответ чиновник отметил, что ядерка нужна страна для того, чтобы предотвратить исчезновение ее как государства. По мнению аналитиков, таким образом Песков пытался успокоить общество и убедить, что все под контролем власти.

Справка: В ночь на 17 мая более 500 дронов атаковали 14 российских регионов. Наибольшему удару подверглась Московская область. Там Силы обороны поразили НПЗ, завод "Ангстрем" и две нефтеперекачивающие станции. Владимир Зеленский назвал массированный обстрел столичного региона ответом на российские удары и затягивание войны.

Что говорят эксперты об атаке на Москву?

Атака дронов на Москву 17 мая показала слабые места российской ПВО. Об этом в эфире телеканала "Киев24" заявил президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан.

По его словам, большая территория России создает для нее проблемы в обороне, ведь системы ПВО приходится распределять между фронтом, военными базами и крупными городами. Из-за этого возникают пробелы, которыми пользуются украинские дроны.

Политический обозреватель Виталий Портников отметил, что атака на Москву доказала: если бы Силы обороны Украины хотели сорвать парад 9 мая, провести его в обычном формате было бы невозможно. По словам журналиста, дальнейшие успешные удары по важным российским объектам могут заставить Путина приостановить войну по крайней мере временно.