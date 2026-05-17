Пропагандист Павел Зарубин вполне резонно заметил, что наличие ядерного оружия у России не может защитить ее от ударов украинскими дронами. Он обратился к представителю Кремля Дмитрию Пескову с неудобным вопросом.

Смотрите также Сценарий окончания войны в Украине не будет похож ни на один другой, – политический консультант

Как Песков ответил на неприятный вопрос?

Пропагандист заявил, что у многих людей возникает вопрос, зачем России "Сармат" и другие мощные бомбы, когда ее можно атаковать.

"Ядерную державу, оказывается, можно покусывать и кусать", – отметил Зарубин.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

В ответ Песков объяснил, что ядерное оружие нужно России якобы для того, чтобы предотвратить угрозы ее существованию.

Прессекретарь Путина подчеркнул, что нельзя угрожать существованию ядерной державы. "Вот это дает нам возможность быть в этом уверенными, и это является основой ядерного сдерживания", – добавил чиновник.

Он также заверил, что ядерное сдерживание является "неотъемлемой частью и краеугольным камнем национальной безопасности России".

Напомним, что в ночь на 17 мая Украина осуществила самую массированную за время войны атаку на Московскую область, которая считалась самым защищенным регионом. Был поражен ряд важных для оккупантов объектов, в частности Московский НПЗ.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заметил, что Москва больше не воспринимается как крепость даже российскими пропагандистами. Кремлевские приспешники открыто сомневаются в надежности защиты столицы.

Кроме того, чуть ли не ежедневно в России горят нефтеперерабатывающие заводы. По словам Владимира Зеленского, война возвращается в "родную гавань".

Зачем Путин снова вытащил свой "Сармат"?

На днях Путин заслушал доклад командующего ракетными войсками Сергея Каракаева о якобы успешном испытании межконтинентальной ракеты "Сармат".

Когда Россия не имеет успехов в войне и не может достичь результатов дипломатическим путем, она начинает демонстрировать свою "ядерную силу". Об этом в эфире 24 Канала заявил председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

Он отметил, что авторитарные лидеры, которые имеют ядерное оружие, часто пытаются использовать его как инструмент запугивания. По мнению эксперта, России уже не удастся напугать украинцев.

Эксперт отметил, что многие украинские города и без того подверглись масштабным разрушениям из-за артиллерийских обстрелов и ударов КАБами.

В то же время Рыбачук считает маловероятным реальное применение Россией ядерного оружия. Он пояснил, что Китай, от которого Москва значительно зависит, неоднократно называл такой сценарий "красной линией" и выступает против использования ядерного оружия.

Между тем аналитики Института изучения войны считают, что Кремль использует тему "Сармата" не только для запугивания Запада, но и для внутренней пропаганды. По их мнению, Путин пытается отвлечь внимание от проблем российской армии и замедления наступления на фронте. В ISW также отметили, что в этом году Москва не смогла полноценно обезопасить парад 9 мая из-за угрозы ударов украинских дронов. Именно поэтому Кремль снова активизировал ядерную риторику, чтобы продемонстрировать силу и скрыть собственные слабости.