Аналитики ISW отмечают, что за ядерной риторикой Путина стоит не просто попытка похвастаться или напугать врагов.

Так почему Путин "бряцает ядеркой"?

Российский президент Владимир Путин заявил о якобы успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат" и в очередной раз начал говорить о новейшем российском ядерном оружии.

В Институте изучения войны считают, что подобная риторика Кремля имеет политическую и пропагандистскую цель. Аналитики ISW отмечают, что активное "бряцание ядерным оружием" со стороны Москвы усилилось после того, как Россия фактически не смогла самостоятельно гарантировать безопасность парада к 9 мая в Москве. По мнению экспертов, Кремль был вынужден рассчитывать на отсутствие украинских ударов, что продемонстрировало уязвимость российской системы безопасности даже в столице.

12 мая Путин заявил, что Россия успешно провела испытания сверхтяжелой ракеты "Сармат" и продолжает разрабатывать другие виды ядерного вооружения. Среди них диктатор назвал баллистическую ракету средней дальности "Арешник", беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и крылатую ракету с ядерным двигателем "Буревестник".

Кроме того, Путин сообщил о планах поставить первые ракеты "Сармат" на боевое дежурство в Красноярском крае до конца 2026 года. Однако в ISW напомнили, что подобные заявления российские власти делают уже несколько лет подряд. О скором развертывании этих ракет в Кремле говорили еще в 2021, 2022 и 2023 годах, но реальные результаты программы остаются сомнительными, особенно после неудачного запуска "Сармата" в ноябре 2024 года.

Аналитики считают, что новая волна ядерной риторики Путина связана также с попыткой скрыть проблемы российской армии на фронте. В ISW отмечают, что несмотря на постоянные заявления Кремля об "успехах", темпы продвижения оккупантов начали снижаться еще с осени 2025 года.

По оценкам экспертов, украинские Силы обороны значительно усложнили логистику и наступательные возможности России благодаря ударам по тыловым объектам и усилению контратак. В апреле 2026 года российские войска впервые за долгое время фактически понесли чистую потерю территорий на театре боевых действий.

В ISW также обратили внимание, что уровень набора новых военных в России впервые за все время войны опустился ниже уровня замещения потерь. Это создает для Кремля дополнительные проблемы на фоне весенне-летнего наступления, которое Россия начала в марте 2026 года. Несмотря на значительные потери, оккупационной армии так и не удалось достичь серьезных оперативных успехов. В то же время украинские военные смогли провести контратаки на отдельных участках фронта, в частности в районе Купянска и в Запорожье.

Аналитики ISW подытожили, что Путин пытается создать иллюзию силы и постоянного наступления России, хотя реальная ситуация на фронте свидетельствует о другом. По их мнению, именно поэтому Кремль все чаще возвращается к ядерной риторике и демонстративным заявлениям о новых ракетах.

Какова реальная ситуация на фронте?

Российская армия продолжает активное наступление сразу на нескольких участках фронта, однако украинские Силы обороны сдерживают давление и проводят контратаки.

По данным Института изучения войны, самой сложной ситуация остается на Покровском направлении, где оккупанты не прекращают штурмов и пытаются прорвать украинскую оборону. На Сумщине российские войска 12 мая осуществляли ограниченные наступательные действия, но не смогли продвинуться вглубь области. На Харьковщине оккупанты также продолжали атаки вблизи государственной границы и пытались наступать на Купянском направлении.

В то же время украинские военные нанесли удар по российскому подразделению беспилотников в Белгородской области России. Российские пропагандисты заявляли о якобы захвате отдельных населенных пунктов на Харьковщине, однако аналитики ISW не подтверждают эти сообщения.

В Донецкой области украинские силы имели локальные успехи вблизи Славянска и Константиновки, хотя россияне продолжают использовать диверсионно-штурмовые группы и активно атакуют логистику Сил обороны FPV-дронами. Самые ожесточенные бои продолжаются в районе Покровска. Российские войска пытаются наступать сразу на нескольких участках фронта и постоянно подтягивают новые резервы для атак. По словам украинских военных, никаких признаков снижения интенсивности боевых действий там пока нет.

Оккупанты также пытаются прорваться к Родинскому и захватить Гришино. Для логистики у линии фронта обе стороны все чаще используют тяжелые дроны, роботизированные системы и легкий транспорт из-за постоянной угрозы ударов.

На Запорожском направлении Россия перебросила дополнительные десантные и мотострелковые подразделения, однако даже это не позволило ей достичь существенных успехов. На Херсонщине активных боевых действий в последнее время не фиксировали.

Аналитики отмечают, что Донбасс остается для Кремля главной политической и военной целью. Россия стремится полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, поскольку это является частью пропагандистской концепции так называемой "Новороссии" и попыткой продемонстрировать хоть какую-то "победу" в войне.

Кроме политического значения, контроль над Донбассом важен для России и с военной точки зрения. Оккупанты пытаются прорвать украинский оборонительный пояс в районах Славянска, Краматорска и Константиновки, а также сохранить сухопутный коридор к временно оккупированному Крыму.

Что такое "Сармат" и почему Россия так активно им угрожает?

РС-28 "Сармат" – это российская межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования, которую в Кремле позиционируют как один из ключевых элементов ядерной триады страны. Ее создают для замены советского ракетного комплекса "Воевода", известного на Западе под названием Satan.

В России заявляют, что "Сармат" способен нести несколько ядерных боезарядов одновременно и поражать цели на межконтинентальных расстояниях. Кремль также утверждает, что ракета может обходить современные системы противоракетной обороны благодаря сложной траектории полета и большой дальности.

Именно поэтому он стал одним из главных символов российской ядерной пропаганды. Владимир Путин и другие представители российской власти регулярно упоминают этот комплекс в публичных выступлениях, пытаясь демонстрировать военную силу России и давить на Запад.

В Кремле называют "Сармат" "оружием стратегического сдерживания" и одним из самых современных видов вооружения в мире. Для России этот комплекс имеет не только военное, но и политическое значение, ведь используется как элемент запугивания и демонстрации статуса ядерной державы.

Особенно активно Москва начала вспоминать "Сармат" после начала полномасштабной войны против Украины. На фоне неудач российской армии на фронте Кремль все чаще возвращается к ядерной риторике, пытаясь показать готовность к эскалации и заставить Запад быть более осторожным в поддержке Украины.