Об этом рассказал 24 Каналу политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко, предположив, в каком именно формате может закончиться война в Украине. Также западные аналитики спрогнозировали, что результатом российско-украинского противостояния может стать финский сценарий, когда Киев, вероятно, потеряет территории, но сохранит, в частности, суверенитет.

Какой вариант финала войны в Украине является вероятным?

Остапенко отметил, что для Украины не подойдет вариант завершения войны ни по финскому, ни по корейскому или любому другому сценарию.

Сценарий окончания войны в Украине не будет похож ни на один другой. Киев, как Финляндия с СССР, вряд ли будет подписывать с Россией договор о том, что он никогда не будет в союзах, выступающих против Москвы. То есть, Украина должна была бы не вступать в НАТО. Но в нашей Конституции это закреплено,

– объяснил эксперт по внешней политике.

Даже несмотря на то, что НАТО сегодня не спешит впускать Украину к себе, украинцы все равно намерены присоединиться к Альянсу рано или поздно в том или ином формате.

"Есть альтернатива – "коалиция желающих", которая тоже пока не действует. Даже госсекретарь США Марко Рубио заявил, что украинская армия в рамках европейского НАТО, является сильнейшей. Это объективный факт, в частности потому, что у нас нет другого варианта. А наш боевой опыт и соответствующие технологии обеспечивают дальнейшее физическое существование Украины", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Марко Рубио, госсекретарь США, заметил, что украинская армия "сильнейшими и самыми мощными" вооруженными силами в Европе. Это, по его словам, произошло благодаря серьезной поддержке, которую получила Украина от партнеров, и боевому опыту, который получили украинские военные. Рубио добавил, что при этом эта война является очень жестокой, поэтому США прилагают дипломатические усилия по ее окончанию.

Если предположить, по какому сценарию может закончиться война в Украине, то с объективной точки зрения не существует предпосылок для того, чтобы украинское войско вернуло все оккупированные территории. В Украине, по словам политического консультанта, будет сценарий не кейса Финляндии или другой страны, а кейса Украины. Потому что природа этой войны – другая. Она гораздо длиннее, чем финская война 1939 – 1940 годов.

На сегодня наиболее очевидный и хороший вариант для Украины – это развитие дальнейших технологических достижений и разграничение по линии боевого соприкосновения. Однако Россия и дальше давит по вопросу Донецкой области. С другой стороны Дональду Трампу необходимо показать результат или по Ирану, или по Украине, или по Кубе. Предположительно все три кейса активизируются одновременно,

– предположил Глеб Остапенко.

Он добавил, что возможны потенциальные, которые продлятся дни или недели. Однако Украина увидела во время атаки 14 мая, чем закончилось трехдневное прекращение огня на 9 мая.

Реален ли для Украины финский сценарий завершения войны?

Аналитики американского банка JPMorgan Chase рассмотрели финский вариант финала войны между Россией и Украиной. Согласно ему, Украина может остаться без части территории, как в результате войны 1939 – 1940 годов Финляндия понесла территориальные потери в результате войны с СССР. При этом Украина останется независимым государством, будет иметь собственную армию и сохранит западный вектор развития. Однако, вероятно, Киеву придется согласиться на свой нейтральную позицию и согласиться на определенное сокращение количества личного состава и определенного вооружения в армии.

Аналитики пришли к такому выводу, учитывая то, что сегодня ситуация на поле боя находится в тупике. Поэтому финализация войны состоится дипломатическим путем.

По предположению экспертов, война в Украине сможет закончиться по финскому сценарию с вероятностью 50%, по грузинскому – 30%, израильскому – 10%.

Напомним, что СССР совершило агрессию против Финляндии в 1939 году, однако имея большую армию, не сумел захватить страну. В конце концов стороны сели за стол переговоров. По результатам договоренностей Финляндия примерно 10% своей территории, стала нейтральным государством, но при этом сохранила суверенитет.

Какие еще варианты окончания войны прогнозируют Украине?

Рассматривается также корейский сценарий. Война в Корее, длившаяся с 1950 по 1953 годы, завершилась замораживанием конфликта и распределением территории. Однако стороны так и не подписали мирный договор, а все завершилось установлением прекращения огня.

Владимир Зеленский считает, что такой сценарий не подходит Киеву, потому что он не может допустить, что между Украиной и Россией не будет мирного соглашения. Поэтому в этом смысле приобретают значение гарантии безопасности со стороны партнеров.

В то же время историк, доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак считает, что реальным для Украины является израильский сценарий. Он предусматривает, по мнению историка, что Киев согласиться на прекращение огня, но должен осознать, что это лишь пауза. Ее нужно использовать для того, чтобы развивать свои военные мощности, если начнется новый конфликт.