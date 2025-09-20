Возможно ли, что война в Украине завершится, так как противостояние разных режимов в Корее в 1950-х годах. На этот вопрос президент Зеленский ответил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Обсуждается ли "корейский сценарий" завершения войны в Украине?

Глава государства подчеркнул, что война Украины и России отличаются от конфликта в Корее. Там речь шла о том, что война завершилась без финального мирного договора. Зеленский допустил, что между Киевом и Москвой тоже может не быть мирного соглашения. Именно поэтому, по его мнению, такими важными являются гарантии безопасности от союзников. Для их реализации достаточно прекращения огня.

Мы не можем тратить время и ждать, когда будет четкий договор об окончании войны. Нужны гарантии безопасности раньше,

– заявил президент.

Он отметил, что никто не рассматривает "корейскую", "финскую" или любую другую модели.

Владимир Зеленский подчеркнул, что пока неизвестно, как именно будут развиваться события. Очевидно то, что должны быть гарантии безопасности, которые не позволят россиянам повторно прийти с новой агрессией, а если они таки решатся на нее, – то встретят реальное сопротивление.

Справка: "Корейский сценарий" предусматривает замораживание конфликта и раздел территории по примеру Корейской войны (1950 – 1953). После войны в Корее официального мирного договора не было подписано, только установлено перемирие. Корея была де-факто разделена на две части: Северную (КНДР) и Южную (Республика Корея). Между ними возникла демилитаризованная зона (DMZ) – одна из самых охраняемых границ в мире. Конфликт формально не завершен до сих пор, хотя боевые действия прекратились 70 лет назад.

Что говорят эксперты о перспективах окончания войны в Украине?