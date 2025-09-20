Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского.

Какой новый род войск появится в Украине?

По словам президента, в Украине появились штурмовые батальоны, полки, которые показывают хороший результат в течение 2025 года. И теперь высшее командование решило, что "надо выйти в юридическую плоскость" – и оформить штурмовые полки как отдельный род войск.

Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас все готовится, и я думаю, где-то неделю – десять дней и все будет работать. Современные штурмовые войска с дроновой составляющей, со всем остальным. Конечно, они работают сегодня вместе, штурмовые полки с ДШВ выполняют сильные задачи,

– сказал президент.