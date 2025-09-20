Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського.

Який новий рід військ з'явиться в Україні?

За словами президента, в Україні з'явилися штурмові батальйони, полки, які показують хороший результат упродовж 2025 року. Тож тепер вище командування вирішило, що "треба вийти в юридичну площину" – й оформити штурмові полки як окремий рід військ.

Будемо зараз робити окремі штурмові війська, прийнято це рішення. Зараз все готується, і я думаю, десь тиждень – десять днів і все буде працювати. Сучасні штурмові війська із дроновою складовою, з усім іншим. Авжеж, вони працюють сьогодні разом, штурмові полки з ДШВ виконують сильні задачі,

– сказав президент.

Що відомо про окремі штурмові полки в Україні?

Зараз окремі штурмові полки підпорядковуються Командуванню Сухопутних військ ЗСУ.

Публічно відомо про п'ять таких полків:

1-й окремий штурмовий полк;

33-й окремий штурмовий полк;

210-й окремий штурмовий полк;

225-й окремий штурмовий полк;

425-й окремий штурмовий полк "Скала".

Вони були створені у 2025 році за ініціативи Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Де найгарячіше – там українське командування використовує окремі штурмові полки. Дуже часто саме ці підрозділи зупиняють ворожі прориви, відновлюють позиції, відвойовують села, починають проривні дії на російській території, як це було на Бєлгородщині та Курщині. Їх нерідко називають "полками Сирського" – через те, що ці підрозділи часто отримують особливі бойові розпорядження від головнокомандувача ЗС України, є його ударним резервом або навіть, у деяких випадках, частинами безпосереднього підпорядкування,

– ішлося в матеріалі "Новинарні".

Там додали, що ОШП виросли зі штурмових батальйонів, які підпорядковувалися Сирському, ще коли той був командувачем Сухопутних військ.

У "Мілітарному" зауважували, що масштабування штурмових батальйонів у полки стало звичною практикою в структурі Сухопутних військ ЗСУ.



