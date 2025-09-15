Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского в эфире Radio NV.

Что в Раде говорят о завершении войны с Россией?

Федор Вениславский отметил, что приближение завершения войны становится все более заметным и вызывает определенные изменения в политическом ландшафте. По его словам, в начале полномасштабного вторжения в парламенте наблюдалась полная консолидация всех политических сил, когда речь шла о вопросах безопасности, обороны и обороноспособности страны.

С первых дней войны, с первых часов войны, скажем так, когда речь шла о секторе безопасности обороны, об обороноспособности, была полная консолидация зала. Просто сейчас уже, когда очевидно, что война идет к завершению, кто-то признает, кто-то не признает, но фактически мы движемся в этом направлении, уже начинаются определенные политические действия в тех или иных политических силах,

– сказал политик.

Народный депутат отметил, что несмотря на эти изменения, когда речь идет о решениях, касающихся военных, парламент остается консолидированным и принимает необходимые постановления без проблем.

Что о завершении войны говорят в мире?