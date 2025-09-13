Об этом политик рассказал в интервью ведущей "1+1" Натальи Мосейчук, передает 24 канал. Путин якобы провалил все свои стратегические цели.
Близко ли завершение войны в Украине?
По мнению Стубба, с тех пор как к власти в США пришел Дональд Трамп, в процессе мирных переговоров произошло много событий. Владимир Путин провалил все свои стратегические цели.
Если смотреть с перспективы мира, то мы ежедневно становимся ближе к нему. Но иногда кажется, что делаем два шага вперед и один назад,
– считает финский президент.
К слову, ранее Стубб выразил надежду, что терпение американского президента к российскому диктатору скоро иссякнет. Вместо этого принудить Кремль к миру можно только путем давления на страны, которые продолжают торговлю с Россией или же помогают ее военной промышленности с помощью тарифов.
Стубб посетил Украину: коротко о главном
- В четверг, 11 сентября, во время рабочих визитов в ряд европейских стран Стубб посетил Украину.
- В Киеве он встретился с Владимиром Зеленским сначала с глазу на глаз, а позже – в расширенном формате. Лидеры обсудили ситуацию с безопасностью, сотрудничество с НАТО и возможность создания совместной системы ПВО.
- Политтехнолог Михаил Шейтельман обратил внимание на то, что вместе с президентом Финляндии в украинскую столицу прибыл американский спецпредставитель Кит Келлог. Вероятно, именно Стубб – координатор создания плана гарантий безопасности. Он разговаривает с Трампом от "коалиции решительных", а Финляндия входит в большую европейскую восьмерку.