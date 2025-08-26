Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по случаю Дня послов в среду, 26 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yle.
О чем заявил Стубб?
По его мнению, принудить Владимира Путина к миру с Украиной можно только путем давления на страны, которые продолжают торговлю с Россией или помогают российской военной промышленности с помощью тарифов.
Единственные, кто может убедить Путина заключить мир, находятся скорее на Востоке, чем на Западе,
– отметил Александр Стубб.
Отметим, что одними из крупнейших торговых партнеров России являются Индия и Китай. Первой США недавно поставили ультиматум по этому поводу. Торговля с последней снизилась до 125,8 миллиарда долларов.
Что ранее говорил о Путине и переговорах?
Ранее президент Финляндии заявил, что Владимир Путин в рамках мирных переговоров намеренно выдвигает в отношении Украины требования, которые невозможно выполнить практически. В этом заключается тактика российской стороны.
Также он считает, что нет никаких признаков того, что Путин готов к мирным переговорам с Владимиром Зеленским, чтобы закончить войну в Украине. Диктатор хочет продолжать воевать как минимум до осени.