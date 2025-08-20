Как в России изменился показатель экспорта в Китай?

В 2025 году фиксируют снижение во взаимной торговле России и Китая, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание.

По данным китайской таможни, за январь-июль двусторонний товарооборот уменьшился до 125,8 миллиардов долларов после почти двукратного роста за предыдущие три года, до рекордных 245 миллиардов долларов в 2025 году. Так Китай сократил закупку почти всех ключевых сырьевых товаров в России:

поставки нефти упали на 11% (до 49,11 миллионов тонн);

нефтепродуктов – на 28% (до 5,51 миллионов тонн);

СПГ – на 13% (до 3,22 миллионов тонн);

древесины – на 10% (до 4,53 миллионов тонн);

угля – на 10% (до 38,97 миллионов тонн).

Поставки из Китая в Россию также сократились – на 9%, прежде всего за счет импорта автомобилей, упал на 61%. В то же время увеличился экспорт в Китай трубопроводного газа (на 23%), а также промышленных металлов: никеля, алюминия и меди.

Как падение доходов повлияет на бюджет?

Среди причин такого спада торговли – негативное влияние санкционного и экономического давления извне, насыщение китайской продукцией в определенных рыночных сегментах, а также внутриэкономические процессы и в России, и в Китае.

В целом сокращение китайского спроса на российское сырье, особенно сырую нефть, усиливает давление на бюджет России, отмечает Мацей Кальвасинский, старший научный сотрудник Центра восточных исследований в Польше.

Снижается налоговая база, связанная с экспортом энергоносителей, а это важнейший источник доходов для федеральной казны. По данным Минфина России, за январь-июль нефтегазовые доходы бюджета упали на 18%, а в мае, июне и июле их спад достигал около 30% год к году. Поэтому снижение торговли с Китаем становится проблемой для экономики.

В каком состоянии экономика России?