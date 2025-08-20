Як у Росії змінився показник експорту до Китаю?

У 2025 році фіксують зниження у взаємній торгівлі Росії й Китаю, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання.

За даними китайської митниці, за січень-липень двосторонній товарообіг зменшився до 125,8 мільярдів доларів після майже дворазового зростання за попередні три роки, до рекордних 245 мільярдів доларів у 2025 році. Так Китай скоротив закупівлю майже всіх ключових сировинних товарів у Росії:

постачання нафти впали на 11% (до 49,11 мільйонів тонн);

нафтопродуктів – на 28% (до 5,51 мільйонів тонн);

СПГ – на 13% (до 3,22 мільйонів тонн);

деревини – на 10% (до 4,53 мільйонів тонн);

вугілля – на 10% (до 38,97 мільйонів тонн).

Постачання з Китаю до Росії також скоротилися – на 9%, насамперед за рахунок імпорту автомобілів, впав на 61%. Водночас збільшився експорт до Китаю трубопровідного газу (на 23%), а також промислових металів: нікелю, алюмінію й міді.

Як падіння доходів вплине на бюджет?

Серед причин такого спаду торгівлі – негативний вплив санкційного та економічного тиску ззовні, насичення китайською продукцією у певних ринкових сегментах, а також внутрішньоекономічні процеси і в Росії, і в Китаї.

Загалом скорочення китайського попиту на російську сировину, особливо сиру нафту, посилює тиск на бюджет Росії, зазначає Мацей Кальвасінський, старший науковий співробітник Центру східних досліджень у Польщі.

Знижується податкова база, пов'язана з експортом енергоносіїв, а це найважливіше джерело доходів для федеральної скарбниці. За даними Мінфіну Росії, за січень-липень нафтогазові доходи бюджету впали на 18%, а в травні, червні та липні їхній спад досягав близько 30% рік до року. Тому зниження торгівлі з Китаєм стає проблемою для економіки.

