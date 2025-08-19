Компанії не виплачують зарплати?

Лише у липні борги підприємств перед працівниками підскочили на 25% – до 1,7 мільярдів рублів, пишуть російські ЗМІ з посиланням на Федерацію незалежних профспілок Росії (ФНПР), інформує 24 Канал.

Паралельно на півтора раза збільшилася кількість працівників, які перебувають під ризиком звільнення, а число робочих місць у простої зросло на третину.

Дані Росстату підтверджують негативну тенденцію, адже у травні заборгованість по зарплаті сягнула 1,66 мільярдів рублів, що у 3,4 раза більше, ніж рік тому (без урахування малого та середнього бізнесу).

Як економлять фінансові ресурси?

Ба більше, Роструд фіксує різке зростання частки працівників на неповній ставці – з 9,1% у червні до 14,4% у липні. Це майже 52 тисячі осіб.

Схожа ситуація з простоєм, кількість співробітників, переведених у такий режим, збільшилася до 39,8 тисяч, або 11,1% від загальної чисельності. При цьому в червні до скорочення заявили понад 20% персоналу — значно більше, ніж місяцем раніше.

Причини занепаду?

У профспілках пояснюють, що підприємства стикаються з браком фінансових ресурсів через високу ключову ставку Центробанку та падіння попиту.

"Якщо раніше оптимізація відбувалася через нестачу кадрів, то тепер – через нестачу грошей", – констатувала віцепрезидентка бізнес-об'єднання Олена Дибова.

Зауважте. Найгірша ситуація у будівництві та автопромі, де компанії скорочують робочий час і зарплати, щоб утримати спеціалістів попри падіння замовлень.