Російський диктатор застосовує цю тактику кожного разу, коли у США розглядають санкційні пакети. Підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС ТРО Тарас Березовець озвучив 24 Каналу думку, що не варто зважати на переговори росіян зі Стівом Віткоффом, який прибув у Москву.

"Він застосовує цю тактику щоразу, коли Білий дім розглядає черговий пакет санкцій проти нього. Тому переговори Віткоффа з росіянами, предмет цієї розмови не має нас дуже сильно бентежити. Ні про що конкретне вони домовитися не зможуть", – сказав він.

Якими будуть результати переговорів?

Тарас Березовець зазначив, що у багатьох, зокрема, у США, виникають питання щодо того, що Віткофф представляє Штати на цих переговорах. Після скандалу з оприлюдненням йог записів з Юрієм Ушаковим багато американських політиків висловити невдоволення.

Тому я сказав би, що він має досить обмежений мандат. Навіть якщо буде досягнуто будь-яких попередніх домовленостей, у світлі скандалу, який спалахнув минулого тижня, не варто розраховувати на те, що вони реалізуються у щось конкретне,

– підкреслив він.

Тому що ці перемовини відбуваються для американців. Для президента США Дональда Трампа важливо досягнути хоч якихось домовленостей з росіянами. Водночас Україні важливо демонструвати стратегічним партнерам у Вашингтоні відкритість і готовність до цих переговорів.

Ми надзвичайно цінуємо зусилля американської адміністрації домовитися. Але водночас прекрасно розуміємо, з цим маємо справу, і те, що ці домовленості не будуть виконані самою Москвою,

– додав військовий.

Зустріч Путіна та Віткоффа: що відомо?