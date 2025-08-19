Компании не выплачивают зарплаты?

Только в июле долги предприятий перед работниками подскочили на 25% – до 1,7 миллиардов рублей, пишут российские СМИ со ссылкой на Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР), информирует 24 Канал.

Параллельно на полтора раза увеличилось количество работников, которые находятся под риском увольнения, а число рабочих мест в простое выросло на треть.

Данные Росстата подтверждают негативную тенденцию, ведь в мае задолженность по зарплате достигла 1,66 миллиардов рублей, что в 3,4 раза больше, чем год назад (без учета малого и среднего бизнеса).

Как экономят финансовые ресурсы?

Более того, Роструд фиксирует резкий рост доли работников на неполной ставке – с 9,1% в июне до 14,4% в июле. Это почти 52 тысячи человек.

Похожая ситуация с простоем, количество сотрудников, переведенных в такой режим, увеличилось до 39,8 тысяч, или 11,1% от общей численности. При этом в июне к сокращению заявили более 20% персонала - значительно больше, чем месяцем ранее.

Причины упадка?

В профсоюзах объясняют, что предприятия сталкиваются с нехваткой финансовых ресурсов из-за высокой ключевой ставки Центробанка и падения спроса.

"Если раньше оптимизация происходила из-за недостатка кадров, то теперь – из-за недостатка денег", – констатировала вице-президент бизнес-объединения Елена Дыбова.

Заметьте. Хуже всего ситуация в строительстве и автопроме, где компании сокращают рабочее время и зарплаты, чтобы удержать специалистов несмотря на падение заказов.