Відповідну заяву він зробив на пресконференції з нагоди Дня послів у середу, 26 серпня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yle.
Про що заявив Стубб?
На його думку, примусити Володимира Путіна до миру з Україною можна лише шляхом тиску на країни, які продовжують торгівлю з Росією або ж допомагають російській військовій промисловості за допомогою тарифів.
Єдині, хто може переконати Путіна укласти мир, знаходяться радше на Сході, ніж на Заході,
– наголосив Александр Стубб.
Зазначимо, що одними з найбільших торгівельних партнерів Росії є Індія та Китай. Першій США нещодавно поставили ультиматум з цього приводу. Торгівля з останньою знизилася до 125,8 мільярда доларів.
Що раніше казав про Путіна і переговори?
Раніше президент Фінляндії заявив, що Володимир Путін у рамках мирних переговорів навмисно висуває щодо України вимоги, які неможливо виконати практично. У цьому полягає тактика російської сторони.
Також він вважає, що немає жодних ознак того, що Путін готовий до мирних переговорів із Володимиром Зеленським, аби закінчити війну в Україні. Диктатор хоче продовжувати воювати щонайменше до осені.