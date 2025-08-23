Політик зауважив, що це лише питання часу, коли Трамп втратить терпіння до Путіна. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на TVP.

Що сказав Стубб про закінчення війни в Україні?

"Це головне послання, яке я зараз намагаюся донести до президента США Дональда Трампа під час наших розмов: вони (росіяни - 24 Канал) хочуть продовжувати війну принаймні до осені, щоб максимально збільшити свої територіальні здобутки", — зазначив він.

Також Стубб додав, що через "російську тактику затягування" двостороння зустріч Путіна і Зеленського у найближчому майбутньому залишається "малоймовірною".

Фінський президент вважає, що лише Трамп може змусити Путіна погодитися на мир, але наразі він не зробив ніяких потрібних кроків для цього.

Досі Трамп не вдавався до жорстких заходів, таких як ширші санкції, щоб вплинути на Путіна,

– сказав Стубб.

Він зауважив, що це потрібно було зробити раніше і що саме через вторинні санкції США проти Індії Путіну довелося зустрітися з Трампом.

"Тому немає причин, чому подібні методи не можуть спрацювати в майбутньому", – наголосив фінський президент.

Також він додав, що сподівається, що терпець у Трампа щодо Путіна увірветься уже скоро, і це сприятиме мирному рішенню.