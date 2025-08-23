Якщо зустріч Зеленського з Путіним дійсно не відбудеться, усі будуть очікувати від Трампа вольового рішення. Політолог Ігор Рейтерович озвучив в ефірі 24 Каналу думку, що навіть якщо американський лідер матиме бажання, то вже не може відійти від мирного процесу.

Від Трампа чекатимуть вольового рішення

Ігор Рейтерович припустив, що Путін буде тягнути час мінімум до вересня, поки не відбудеться його зустріч із президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Згодом російському диктатору все-таки доведеться дати відповідь, чи буде зустріч із Зеленським.

Водночас Трамп чекає, коли Зеленський та Путін зустрінуться, а вже потім влаштувати тристоронні переговори. Якщо на початку вересня стане зрозуміло, що так званий очільник Кремля не збирається зустрічатися з українським лідером, то США повинні будуть прийняти якесь вольове рішення.

Трампу тоді доведеться приймати вольове рішення, що робити далі. Якщо матиме бажання, він вже не зможе "омити руки". Він настільки глибоко зайшов у цю тему, настільки багато зробив,

– сказав політолог.

За його словами, Трамп не зможе розповідати, що він не причетний до того, що відбуватиметься в Україні далі. Адже він виступав ініціатором переговорів.

Зустріч Зеленського та Путіна: головне