Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

Що заявив Зеленський про Росію і зустріч з Путіним?

Український лідер заявив, що є 2 формати, в яких реально досягти прогресу. Наголосив, що це формати на рівні лідерів. Двосторонній – Україна та Росія, а також тристоронній – Україна, Росія та Сполучені Штати.

Володимир Зеленський зауважив, що це обговорювали під час зустрічі у Вашингтоні. Додав, що Путін говорив про це на дзвінку Трампу.

Зараз сигнали з Росії просто, якщо чесно, непристойні. Вони намагаються зіскочити з необхідності проводити зустріч. Вони не хочуть закінчувати цю війну. Вони продовжують масовані атаки проти України та дуже жорсткі штурми на фронті,

– констатував президент.

Додав, що окупанти запускають ракети по американському підприємству, як і по багатьох інших абсолютно цивільних українських мішенях. Зеленський наголосив, причому зовсім поруч із кордонами ЄС та НАТО, – російський ударний дрон залетів на територію Польщі. Також дуже неприємні інциденти з дронами були на території Литви.

Це все не є чимось, знаєте, випадковим. Це нахабність росіян. Розраховуємо, що реакція партнерів буде принциповою. Цю війну треба завершувати. Треба тиснути на Росію, щоб війна завершилась. Нічого, крім сили й тиску, Путін не розуміє,

– підкреслив Зеленський.

Український лідер додав, що звісно, Київ робить і буде робити все необхідне, щоб захистити нашу державу й людей. Зеленський зазначив, що президент США абсолютно правильно говорить: це треба робити не лише в оборонці.

"Але водночас не зменшуємо зусиль у дипломатії, у всіх наших контактах з партнерами, щоб усе ж відбулися перемовини й саме такі, які можуть наблизити мир", – наголосив президент.

Зверніть увагу! Після перемовин з Трампом і європейськими лідерами у Білому домі Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним без жодних попередніх умов, навіть про припинення вогню. Президент чітко пояснив цю позицію.

Що кажуть у Росії про можливість зустрічі з Путіна з Зеленським?