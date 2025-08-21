Керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко озвучив 24 Каналу думку, що Путін робитиме усе, аби його зустріч із Зеленським не відбулась. За його словами, якщо російський диктатор і погодиться, то лише для того, щоб догодити Дональду Трампу.

"На старті вони виставляють умови, які не виконуються. Тому погодитися на зустріч та голові до зустрічі – це різні речі. Заяви про те, що вони оголошують зустріч, немає", – сказав він.

Чому Путін проти?

Вадим Денисенко припустив, що Путін буде тягнути час щодо зустрічі із Зеленським. Якщо Кремль і погодиться на двосторонню зустріч, то виключно з однією метою – щоб не сваритися з Трампом.

Річ у тім, що усі дії, які робив Путін з приходом Трампа до влади, зводилися до двох речей: тягнути час та лестити йому, щоб не посваритися, не потрапити під жорсткі вторинні санкції. Тому якщо він і погодиться на цю зустріч, то виключно щоб догодити Трампу,

– пояснив він.

Зараз Білий дім намагається загнати Путіна у пастку. Тобто хоче змусити російського диктатора все-таки погодитися на зустріч із Зеленським. Проте заяви наближених до Путіна не дають відповіді на запитання, чи вони підуть на це.

Важливо те, що Зеленський спільно зі США та ЄС грають в одну гру. Є чітка позиція про те, що Україна готова до цієї зустрічі. Однак кремлівський диктатор наразі не хоче цього.

Росіяни будуть категорично проти. Тому я думаю, що наразі Путін буде робити усе можливе, щоб не входити у цю зустріч,

– вважає керівник аналітичного центру "Ділова столиця".

Зокрема, зустріч Зеленського та Путіна позбавить російську пропаганду наративу про нібито "нелегітимність української влади". Адже згодою на зустріч так званий очільник Кремля визнає її.

Зустріч Зеленського та Путіна: головне