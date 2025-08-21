Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

Что заявил Зеленский о России и встрече с Путиным?

Украинский лидер заявил, что есть 2 формата, в которых реально достичь прогресса. Подчеркнул, что это форматы на уровне лидеров. Двусторонний – Украина и Россия, а также трехсторонний – Украина, Россия и Соединенные Штаты.

Владимир Зеленский отметил, что это обсуждали во время встречи в Вашингтоне. Добавил, что Путин говорил об этом на звонке Трампу.

Сейчас сигналы из России просто, если честно, неприличные. Они пытаются соскочить с необходимости проводить встречу. Они не хотят заканчивать эту войну. Они продолжают массированные атаки против Украины и очень жесткие штурмы на фронте,

– констатировал президент.

Добавил, что оккупанты запускают ракеты по американскому предприятию, как и по многим другим абсолютно гражданским украинским мишеням. Зеленский отметил, причем совсем рядом с границами ЕС и НАТО, – российский ударный дрон залетел на территорию Польши. Также очень неприятные инциденты с дронами были на территории Литвы.

Это все не является чем-то, знаете, случайным. Это наглость россиян. Рассчитываем, что реакция партнеров будет принципиальной. Эту войну надо завершать. Надо давить на Россию, чтобы война завершилась. Ничего, кроме силы и давления, Путин не понимает,

– подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер добавил, что конечно, Киев делает и будет делать все необходимое, чтобы защитить наше государство и людей. Зеленский отметил, что президент США абсолютно правильно говорит: это надо делать не только в оборонке.

"Но в то же время не уменьшаем усилий в дипломатии, во всех наших контактах с партнерами, чтобы все же состоялись переговоры и именно такие, которые могут приблизить мир", – подчеркнул президент.

Обратите внимание! После переговоров с Трампом и европейскими лидерами в Белом доме Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным без предварительных условий, даже о прекращении огня. Президент четко объяснил эту позицию.

